Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den Çekilme Sürecini Takip Etmek Üzere Türkiye...
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:56 Kaynak: AA
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