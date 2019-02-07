Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den Çekilme Sürecini Takip Etmek Üzere Türkiye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den Çekilme Sürecini Takip Etmek Üzere Türkiye...

18 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den Çekilme Sürecini Takip Etmek Üzere Türkiye..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini takip etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:56 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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