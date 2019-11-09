Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi. - ANTALYA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
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