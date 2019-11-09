Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:56 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'deki petrol gelirlerini YPG'ye verdiği iddialarına ilişkin, "Petrol revezvleri için orada olduklarını zaten itiraf ediyorlar. YGP PKK gibi terör örgütlerinin desteklendiğini biliyoruz" dedi. - ANTALYA
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi