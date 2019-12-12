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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." - ANKARA
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