Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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