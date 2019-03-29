Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Abd Senatosuna, Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemleri Aldığı...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(ABD Senatosuna, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: " (ABD
Senatosuna, Rusya
'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye
'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısının sunulması) Prensip olarak iki ülke arasındaki anlaşmaya üçüncü bir ülkenin karşı çıkması ve başka bir karar alması uluslararası hukuka aykırıdır. 'Ben böyle istiyorum böyle olacak' zihniyetinin geçerli olmadığını tüm dünyanın görmesi lazım. Bu anlaşmaya bağlıyız, üçüncü ülkeye satma gibi bir şey yok. Kendi ihtiyacımız için alıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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