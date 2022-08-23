Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

23.08.2022 11:44
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında ve reddedilen başvuruların artmasında "kasıt gördüklerini" belirterek "Eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve bazı Batılı ülkelerin, Türkiye'deki birçok vize başvuru sahibinin randevularının bekleme süresini çok uzun tutmasında ve reddedilen başvuruların artmasında "kasıt gördüklerini" belirterek "Eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Haber Global'de katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk vatandaşlarına ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden vize almalarının zorlaştırıldığına ilişkin soruya Çavuşoğlu, "Maalesef ABD ve bazı Batı ülkeleri, AB ve AB üyesi olmayan Batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya, 6 ay, 7 ay, 8 ay sonraya veriyorlar. Aynı şekilde ret oranını da yükselttiler. Şimdi bu, planlı ve kasıtlı." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, vatandaşların da bunun farkında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"En son Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İstanbul'da yaptığımız görüşmede, büyükelçileri de oradaydı, ona da söyledim. New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake oradaydı, ona da söyledim. Yani biz burada kasıt görüyoruz. Halkımız da böyle görüyor.

Seçim öncesi AK Parti iktidarını zorda bırakmak için yapılan adımlar olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde, şimdi birçoğu tatilde, eylül başında bu Batı ülkelerinin büyükelçilerini Bakanlığa arkadaşlarımız çağıracaklar, gerekli uyarıları yapacaklar. Eğer bundan sonra da düzelmezse bu sefer biz de karşı tedbirler alacağız, kısıtlayıcı tedbirler."

Bu durumun "kasıtlı" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Personel, yok Kovid'miş... Bu bahanelere inanmıyorum. Bunların çözümleri var. Çözümleri kendilerine de söyledik." dedi.

Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin büyükelçiliklerinin yerel personeli artırabileceğini ya da çalıştıkları vize şirketlerinden takviye personel alabileceklerini belirterek "İsteseler çok rahat çözerler. Burada kasıt var. Kesinlikle kasıt var. Biz bunu görüyoruz ve eylülün başında arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız çağıracaklar, zaten bazılarıyla da görüştüler ABD'li ve diğerleriyle...Yani bu çok kolay çözülecek bir konu." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, belgesi yetersiz ve istenilen şartları karşılamayan başvuruların reddedilmesinin anlaşılır olduğunu; ancak her türlü şartı yerine getiren ve gittikten sonra ülkeye döneceğinin garantisini sunan başvuruların reddedildiğini de gördüklerini anlattı.

(Sürecek)

YORUMLAR
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Filistin'in 'Fetih' kanadı gerekse de 'Hamas' kanadı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyorlar.
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika
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