Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik." - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:01 Kaynak: İHA
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