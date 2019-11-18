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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:01 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik." - ANKARA
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