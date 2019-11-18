Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
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