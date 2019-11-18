Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi' - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "ABD ve Rusya mutabakatları yerine getirmedi. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik."
(İHA)
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı Rusya'da bardan kovulan alkollü adam, pompalı tüfekle barı bastı ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak