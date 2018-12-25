Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank soruşturması ve Hakan Atilla davasına ilişkin artık bir gelişme beklediklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halkbank soruşturması ve Hakan Atilla davasına ilişkin artık bir gelişme beklediklerini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, aralarında İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da bulunduğu medyanın Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Çavuşoğlu toplantıda Yemen'deki iç savaşın beşinci yılına girdiğine belirterek, "Burada çok açık söylüyorum, Körfez ülkelerinin yanlış politikaları ve başlangıçta yanlış adımlar ve daha sonra bu yanlış adımların farklı boyuta çekilmesiyle burada birçok insan maalesef açlıktan ve hastalıktan, çocuklar kadınlar öldü" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Yemen'de siyasi çözüm için çaba sarf ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Uluslararası toplumun ve diğerlerinin çabalarını desteklediğimiz gibi, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Yemen Temas Grubu Toplantısı için İİT'ye çağrıda bulunduk. Önümüzdeki ay içinde, yani 2019'un Ocak ayında bu toplantıyı İstanbul'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."

FETÖ'nün Güney New Jersey imamı tutuklandı

FBI'ın FETÖ soruşturmasını ciddiye aldığını söyleyen Çavuşoğlu, "New Jersey'de bir imamın tutuklandığını New York'ta vatandaşlarımız bize söyledi" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Halkbank soruşturması ve Hakan Atilla davasına ilişkin artık bir gelişme beklediklerini de açıkladı.

"Biz ısrarımızı sürdürüyoruz"

ABD'nin FETÖ'yü iadesiyle ilgili soruya Çavuşoğlu, Trump'ın artık bu konuya vakıf olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

" Biz ısrarımızı sürdürüyoruz. Trump listeyi bizzat Cumhurbaşkanımızdan istedi. 84 kişilik listeyi biz götürdük, Pompeo ve Bolton'a verdik. İlave bilgi ve delilleri Adalet Bakanlığı bize ulaştırdıklarını biz de muhataplarımıza iletiyoruz. FBI'ın ABD'de yürüttüğü soruşturmayı ciddiye alıyorum. Bazı neticelerini görmeye başladık. Büyükelçiliğimize bilgi veriyorlar, bakanlığımıza bilgi veriyorlar." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:57 Kaynak: İHA

Politika
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