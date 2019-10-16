Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." açıklamasına ilişkin, "Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği, 'Türkiye'nin meşru bir güvenlik endişesi var.' Esas söylemek istediği bu." dedi.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin TBMM Genel Kurulunda yaptığı bilgilendirmenin ardından kuliste gazetecilerle sohbet etti.

ABD kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile bazı bakanlar hakkında birtakım yasaklar getirilmesine ilişkin yasa tasarısı taslağının bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugünkü konuşmasında bunu dile getirdiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği, 'Türkiye'nin meşru bir güvenlik endişesi var.' Esas söylemek istediği bu. Bazen Adana Mutabakatı'na onlar da atıfta bulunuyor. Ruslar, şimdiki rejimle onu yapacağız diyebilir, iyi niyet diyebilir, buralara rejim de gelsin diyebilir. Şimdi Münbiç'te olduğu gibi. Bunu ilk defa söylemiyorlar, eskiden beri söyleyegeldikleri bir şey. Putin de zaten Cumhurbaşkanımızı davet etti. Dün akşam güzel bir görüşme oldu. Bunların hepsini yüz yüze görüşelim diye davet etti."

Çavuşoğlu, kuliste bulunan AK Parti milletvekilleriyle de bir süre sohbet etti.

Bu arada, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, TBMM kulislerinde, Bakan Çavuşoğlu ve milletvekillerine Amasya elması ve çöreği ikram etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi
Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim Bakan Soylu, ABD'nin yaptırım kararına verdiği yanıtta FETÖ göndermesi yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 19:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]