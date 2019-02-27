Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Zaten Birçok Zorluk Çekiyor, İki Komşu Arasındaki...

IHAAW132039-SIY/27-02-2019- Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi.

IHAAW132039-SIY/27-02-2019



- Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi. 27.02.2019 13: 20: 39 TSI

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