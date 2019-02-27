Son Dakika Haberleri: Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Zaten Birçok Zorluk Çekiyor, İki Komşu Arasındaki...

Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Zaten Birçok Zorluk Çekiyor, İki Komşu Arasındaki...

1 saat önce

IHAAW132039-SIY/27-02-2019- Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi.

Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
IHAAW132039-SIY/27-02-2019

- Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi. 27.02.2019 13: 20: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Yenikadinda Gösterme, Politika
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