Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Zaten Birçok Zorluk Çekiyor, İki Komşu Arasındaki...
1 saat önce
IHAAW132039-SIY/27-02-2019- Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi.
IHAAW132039-SIY/27-02-2019
- Dısişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan zaten birçok zorluk çekiyor, iki komşu arasındaki gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor" dedi. 27.02.2019 13: 20: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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