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Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, agit 26. bakanlar konseyi toplantısı'nda konuştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:17 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu
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