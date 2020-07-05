Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs)... - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs)...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Aldığımız tedbirler sayesinde koronayla (yeni tip koronavirüs) mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz."
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5.07.2020 18:03:07. #1.13#
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