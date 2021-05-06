Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki gün önce ben de Libya'daydım.... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki gün önce ben de Libya'daydım....
06.05.2021 13:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki gün önce ben de Libya'daydım. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım. Ülkede bulunan çok sayıda yabancı ve paralı askerin çekilmesi konusunda hem fikiriz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki gün önce ben de Libya'daydım. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım. Ülkede bulunan çok sayıda yabancı ve paralı askerin çekilmesi konusunda hem fikiriz. Libya'ya verilen desteğin geri çekilmesi doğru değil. Yabancı savaşçı ile meşru mevcudiyet karıştırılmamalı" dedi. - BERLİN
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