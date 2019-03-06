Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Görüştü.

2 saat önce

IHAAW145948-SIY/06-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Görüştü., System.String[]
IHAAW145948-SIY/06-03-2019

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. 06.03.2019 14: 59: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Almanya, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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