Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Görüştü.
2 saat önce
IHAAW145948-SIY/06-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
IHAAW145948-SIY/06-03-2019
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. 06.03.2019 14: 59: 48 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: İHA
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