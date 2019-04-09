Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya Konusunda...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya konusunda telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya konusunda telefonda görüştü. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:49 Kaynak: İHA
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