Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya Konusunda...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya Konusunda...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya konusunda telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya Konusunda..., System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya konusunda telefonda görüştü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:49 Kaynak: İHA

Libya, Almanya, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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