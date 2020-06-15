Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede korona virüste normalleşme süreci, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya'nın AB dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
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16.06.2020 02:02:46. #1.13#
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