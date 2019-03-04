Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den Korkan Müslüman Ülkelerin Yalpalamaya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den Korkan Müslüman Ülkelerin Yalpalamaya...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA

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