Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den Korkan Müslüman Ülkelerin Yalpalamaya...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, "Alırsak" Diyen Başkan Adayına Müdahale Etti: Alacaksınız
Şubat'ta Fiyatı En Çok Düşen Gıda Ürünü Domates Oldu! İşte Tanzim Satışların Enflasyona Etkisi
Bakan Varank: Bugünden İtibaren Destek Ödemelerine Başlıyoruz
Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap