Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'nın Hukuk Tanımaz, Uluslararası Hukuku Tanımaz...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'nın Hukuk Tanımaz, Uluslararası Hukuku Tanımaz...

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'nın hukuk tanımaz, uluslararası hukuku tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Amerika'nın hukuk tanımaz, uluslararası hukuku tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ve sürekli İsrail'in zulmüne verdikleri destek ve şimdi de Golan Tepeleri'nin işgaline meşruiyet kazandırma çabaları."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
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