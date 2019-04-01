Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'nın Dolarla Ticareti Engellemeye Çalışması Ticaret...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'nın dolarla ticareti engellemeye çalışması ticaret kurallarına aykırıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:22 Kaynak: İHA
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