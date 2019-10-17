Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Anlaşmada YPG'nin sadece çekilmesi değil, ellerindeki...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Anlaşmada YPG'nin sadece çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması ve mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi gibi detaylar da var".
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:14 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Anlaşmada YPG'nin sadece çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması ve mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi gibi detaylar da var". - ANKARA
ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "mektup" açıklaması: En iyi cevabı Amerikan halkı vermektedir Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti