Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da
56 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:55 Kaynak: AA
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla geldiği memleketi Antalya
'nın Alanya
ilçesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.
Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti
Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa iştirak etti.
Bir araya geldiği partililerle bayramlaşan Çavuşoğlu, ardından Alanya Kaymakamlığı tarafından Alanya Kültür Merkezi'ndeki programa geçti.
Burada da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu
ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
ile bir süre sohbet etti.
Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hamo Ağa'nın 300 torunu bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu
Sağlık Bakanlığından tatlı uyarısı
THY, bayram tatilinde 2 milyon yolcu taşıyacak
Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı