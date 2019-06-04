Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki bayramlaşma programlarına katıldı.
Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa iştirak etti.
Bir araya geldiği partililerle bayramlaşan Çavuşoğlu, ardından Alanya Kaymakamlığı tarafından Alanya Kültür Merkezi'ndeki programa geçti.
Burada da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir süre sohbet etti.
Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:55 Kaynak: AA
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