Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arap basınına konuştu - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arap basınına konuştu
7 saat önce
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arap basınının sorularını yanıtladı. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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