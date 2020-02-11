Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'ta
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:23 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Çavuşoğlu, programda konuşma yaptı.
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