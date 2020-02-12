Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını istemeyiz"... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını istemeyiz'... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını istemeyiz"...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını istemeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Arnavutluk'un FETÖ'cüler için güvenli liman olmasını istemeyiz" dedi. - TİRAN

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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