Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinde Türk sporcuların asker selamı verdi diye linç edildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, nisan ayında trafik kazasında yaşamını yitiren Alanyasporlu Josef Sural'ın isminin verildiği çocuk parkının açılış törenine katıldı.



Törende konuşma yapan Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür ederek, anlamlı bir açılış törenine katıldığını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü Alanyasporumuzun kıymetli oyuncusu Josef Sural, deplasman dönüşünde arkadaşlarıyla trafik kazasında vefat etti. Tüm dünya ve Türkiye üzüldü. Bu oyuncuyu unutmayacağımızı, Alanyaspor yönetimi ve biz söylemiştik. Bize yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi de yaptık. Türk milleti vefalıdır. Her yerde görüyorum. Bu vefasını Alanya'mız yerine getiriyor. Bu parka Sural'ın adının verilmesi anlamlıdır. Burada oynayan çocuklar ve aileleri Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Sural'ı unutturmayacağız."

"Ülkemizde ırkçılık yoktur"

Alanyaspor'un Türk sporu için bir model olduğunu birçok yerde anlattığını aktaran Çavuşoğlu, takımın borcunun bulunmadığını, kaynakların iyi kullanılarak başarıya ulaşılabildiğini Alanyaspor ile bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Alanyaspor'un ve taraftarlarının aynı zamanda centilmen olduğunu vurguladı.

Bugün dünya sporuna baktıklarında özellikle farklı renklerdeki sporcuların en çok şikayet ettikleri olayın ırkçılık olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyları var. Artık ırkçılık spor sahalarına inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırılarını görüyoruz. ve Yeni Malatyasporumuzun kalecisi de biliyorsunuz Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı tacize maruz kaldı. Oysa ülkemizde ırkçılık yoktur. Farklı renklerde, ırklardan, dinlerden oyuncular, o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan mutlular. Bizlere de yakışan budur." dedi.

"Sporun içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz"

Farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarında oynarken kendi inançları doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini aktaran Çavuşoğlu, buna kimsenin itirazı olmadığını kaydetti.

Sevinç gösterilerine saygı duyduklarını ve durumu öyle kabul ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama şimdi Avrupa'da özellikle Batı'da görüyoruz futbolcularımız, güreşçilerimiz veya diğer spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da 2 hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya'da asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımız ile geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde devlet düzeyinde gördük ve utanç duyduk. Gerçekten utanç duyulan durumdu. Sporun içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunu da görünce milletimizle bir kez daha gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da "Futbolcumuzu kaybettiğimizde dünya üzülmüştü ama biz Alanyalı olarak daha çok üzülmüştük. Burada onun ismini taşımak bizim için gurur verici. Dünyaya da örnek olacak." dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın ismini Cikcilli Mahallesi'ne kazandırdıkları parka vererek yaşatmak istediklerini söyledi. Yücel, Süper Lig'de başarılarından dolayı da Alanyaspor'u tebrik etti.

Konuşmaların ardından Sural'ın heykelinin bulunduğu parkın açılışını Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de 28 Nisan 2018'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Caulker, Djalma Campos, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.