Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri Müdahale Yerine BM'nin Düzenlediği Konferans Yoluyla...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri Müdahale Yerine BM'nin Düzenlediği Konferans Yoluyla...

8 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:43 Kaynak: AA
Libya, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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