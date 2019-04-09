Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri Müdahale Yerine BM'nin Düzenlediği Konferans Yoluyla...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askeri müdahale yerine BM'nin düzenlediği konferans yoluyla Libya'nın birliği ve beraberliği sağlanmalıdır"
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:43 Kaynak: AA
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