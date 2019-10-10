Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz.
52 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız" - ANKARA
Çavuşoğlu'nun özel harekat üniformalı pozu, Akşener'in yardımcısını rahatsız etti Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş