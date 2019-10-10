Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz.

52 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Askerlerimize desteğimizi diplomasi masasında veriyoruz. İnsani konularda herkesten daha hassasız" - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:10 Kaynak: İHA
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