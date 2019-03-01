Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın Modernizasyonu...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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