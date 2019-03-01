Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın Modernizasyonu...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın Modernizasyonu...

9 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:25 Kaynak: AA

Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bedelli Askerlerin Celp Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı Bırakıldığı Teneşirde Ölen Bebek, 'Çp 51' Koduyla Toprağa Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:34:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın Modernizasyonu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]