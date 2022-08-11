Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında konuştu: (3)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) tarafından samimi müzakere yaklaşımı görmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "İşin doğrusu biraz oyalamaca da var. Bugün Avrupa'da sorunlar var, bu sorunların çözülmesi konusunda ortaya irade koyabilen, tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye, diğerleri de istiyordur gayret sarf ediyordur, Avrupa Birliği de eminim çaba sarf ediyordur ama ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye." dedi.

Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın son gününde kapanış konuşması yaptı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, AB üyelik sürecinin bir stratejik hedef olduğunu belirterek, AB'ye "teknik anlamda siyasi engelleri kaldırın, her konuyu görüşmeye hazırız, müzakere etmeye hazırız diyeceğiz" denileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından samimi müzakere yaklaşımı görmediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "İşin doğrusu biraz oyalamaca da var. Bugün Avrupa'da sorunlar var, bu sorunların çözülmesi konusunda ortaya irade koyabilen, tek başına irade koyabilen tek ülke Türkiye, diğerleri de istiyordur gayret sarf ediyordur, Avrupa Birliği de eminim çaba sarf ediyordur ama ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye, sorunların çözümü konusunda kafa yoran, somut adımlar atabilen ülke Türkiye." dedi.

"Bugüne kadar tek başına yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu"

"Bugüne kadar tek başına yaptıklarımızı ve yapıyor olduklarımızı AB ile yapsaydık AB küresel bir aktör olurdu. Son 15 yılda özellikle bu üyelik sürecinde adımlar atabilseydik ayakta alkışlanırdı." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin vazgeçilmez bir ülke olduğunu, AB ile bu sorunların çözümü için görüşüleceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa'ya bunu anlatacağız derken, Yeniden Asya Politikamız başarısız oldu veya Afrika açılımımız ortaklığa dönüştü bizi tatmin etmedi, Latin Amerika açılımımız de öyle o yüzden tekrar batıya dönüyoruz gibi değil. Bunların hepsini dengeli bir şekilde götürmemiz lazım, birbirine alternatif göstermeden. Avrupa'nın içinde savaş var sorun var. Biraz daha içinde olduğumuz bu kıtaya sorumluluğumuz da var biraz daha odaklanmamız gerekiyor bunu söylemeye çalışıyoruz ve bütüncül yaklaşmamız gerekiyor diyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'la NATO zirvesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayaküstü bir selamlaşmanın dışında herhangi bir görüşme yapılmadığını aktararak, "Milli Savunma Bakanımız Hulusi Paşa'mız da biliyorsunuz konferansımızda. Bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Mesela güven artırıcı adımlar konusunda, askerler arasında. Toplantıya ev sahipliği yapma sırası bizde ama Yunan Savunma Bakanı ve ilgili kişiler yıllardır kaç yıl oldu gelmiyor. İstikşafi görüşmeler var eski adıyla istişari görüşmeler. Sonuçta burada da tüm sorunların, işte Sedat Bey, bakan yardımcısı burada. Hepsinin kapsamlı bir şekilde çözülmesi konusunda Türkiye irade olarak koyuyor. Ama Yunanistan da zamana oynuyor burada." dedi.

Şartlı bir şekilde Yunanistan'a verilen adaları Yunanistan'ın silahlandırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırarak uluslararası hukukun "açık bir şekilde" ihlali olduğunu, bunu BM ve uluslararası gündeme taşıdıklarını, bunun takipçisi olacaklarını söyledi.

(Bitti)