Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 'Çukur' Olaylarına İlişkin...
28 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 'çukur' olaylarına ilişkin kararı) Buna benzer sanırım 30'dan fazla dava vardı, diğer başvurulara da emsal teşkil edecek bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: " (Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesinin 'çukur' olaylarına ilişkin kararı) Buna benzer sanırım 30'dan fazla dava vardı, diğer başvurulara da emsal teşkil edecek bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıktı. Dolayısıyla teröristlerin ve onların destekçilerinin yaptıkları bu başvurular da reddedilmiş oldu"
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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