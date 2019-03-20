Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile Telefon Görüşmesi...
1 saat önce
IHAAW113021-SIY/20-03-2019- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefon görüşmesi yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:35 Kaynak: İHA
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