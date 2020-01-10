Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki yangın ve son durumu hakkında konuşuldu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.