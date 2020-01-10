Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki yangın ve son durumu hakkında konuşuldu. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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