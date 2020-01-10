Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile görüştü. Görüşmede kıta üzerindeki yangın ve son durumu hakkında konuşuldu. - ANKARA
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