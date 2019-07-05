Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgil Avrupa Konseyi'nde...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgil Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:35 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Ayın 11'inde Srebrenitsa
soykırımı ile ilgil Avrupa Konseyi
'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz."
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