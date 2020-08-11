Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan alacağımız gaz miktarını ilerde daha da... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu : " Azerbaycan 'dan alacağımız gaz miktarını ilerde daha da artıracağız." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:40

Kaynak: İHA

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