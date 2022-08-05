Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra Büyükelçiliğinin 4 Ağustos'ta radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle telefonla aradığı Bayramov'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

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