Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu

05.08.2022 01:15
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle telefonla aradığı Bayramov'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra Büyükelçiliğinin 4 Ağustos'ta radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

YORUMLAR
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Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı Azerbaycan'ın Londra Büyükelçiliği saldırıya uğradı Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Londra, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika
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