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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım"...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım" dedi. - ANKARA
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