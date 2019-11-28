Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım"...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım'... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım"...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Baltık ülkeleri için istenenin bizim için de istenmesi lazım" dedi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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