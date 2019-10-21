Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Barış Pınarı Harekatı'na neden başladık? Müttefiklerimiz terör örgütlerine silah vermeye devam ettiler. YPG ve PYD hiçbir ayrım yapmadan herkese çok fazla baskı yaptı. Biz bu yüzden bir operasyona başlatık. Trump bize güvenli bölge için birlikte çalışma teklif etti. ABD ile beraber çalışmaya özen gösterdik. Ancak başarılı olamadık. YPG sahadan çekilmedi. Silahlar toplanmadı. ABD silah temin etmeye devam etti. Müttefiklerimizin de desteğini göremeyince tek başımıza operasyona başladık. Herkese bilgi verdik" dedi. - İSTANBUL