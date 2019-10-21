Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Harekat başladığından beri gerçek dışı suçlamalar yapıldığını görüyoruz. Bu Kürt-Türk söylemi çok yanlış söylem. Kürler bizim düşmanımız değil" dedi. - İSTANBUL
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