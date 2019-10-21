Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı.

38 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Operasyonu'nda sadece teröristler hedef alındı. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Harekat başladığından beri gerçek dışı suçlamalar yapıldığını görüyoruz. Bu Kürt-Türk söylemi çok yanlış söylem. Kürler bizim düşmanımız değil" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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