Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü" - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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