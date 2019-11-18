Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50'sinden fazlası geri döndü" - ANKARA

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı

Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı