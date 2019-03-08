Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başka İttifaklarla Aramızdaki Fark Bizim Belediye Meclis...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven iki parti belirledi. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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