Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başka İttifaklarla Aramızdaki Fark Bizim Belediye Meclis...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Başka ittifaklarla aramızdaki fark bizim belediye meclis üyelerimizi ve bazı adaylarımızı PKK-HDP belirlemedi. Milletini seven iki parti belirledi. Çukurlarda başaramadılar, dağlarda, inlerinde başaramadılar, şimdi görüyoruz ki PKK şehirlere, büyük şehirlere bu şekilde sızmaya çalışıyor."

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