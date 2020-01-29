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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının...
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur"
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur"
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