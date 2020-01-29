Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının...

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur"

Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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