Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

14.06.2022 13:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu kentteki temasları kapsamında beraberinde Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Genç Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Çavuşoğlu, bir kahvede vatandaşlarla çay içti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çavuşoğlu, partililerle görüştü.

Bingöl Valiliğine geçen Çavuşoğlu, Şeref Defterini imzaladı, Vali Ekinci ile görüştü. İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunan Çavuşoğlu, burada çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretlerde Bakan Çavuşoğlu'na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bingöl'de temaslarda bulundu - Son Dakika

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