Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

27.07.2022 16:02
Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı.

Al Nahyan, Çavuşoğlu'na Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve imzalanan anlaşmalar dolayısıyla Türkiye'ye tebriklerini iletti.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü - Son Dakika

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