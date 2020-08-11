Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Azerbaycan'da kendimi evimizde hissediyoruz en yakın...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Azerbaycan'da kendimi evimizde hissediyoruz en yakın zamanda kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyacağım."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Azerbaycan'da kendimi evimizde hissediyoruz en yakın zamanda kardeş Azerbaycan'ı ziyaret etmekten onur duyacağım." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:30
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Biz Azerbaycan'da kendimi evimizde hissediyoruz en yakın... - Son Dakika
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