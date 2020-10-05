Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuştu:...

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Doğu Akdeniz'da ayrıştırıcı rol üstlenmesine ilişkin, "Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi.

Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuştu:..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO'nun Doğu Akdeniz'da ayrıştırıcı rol üstlenmesine ilişkin, "Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi. Biz başından beri bu inisiyatife olumlu baktık ve desteğimizi verdik. Şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg ile Doğu Akdeniz, Libya, Suriye konuları yanında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırıların değerlendirildiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak diğer müttefiklerle olan ikili meselelerimizi NATO gündemine getirmemeye çalışıyoruz. fakat bazı müttefiklerin sürekli Türkiye'yle olsun, başka ülkelerle olsun meselelerini NATO'nun gündemine getirdiğini görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını korumak için adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türk gemilerinin sismik araştırma yaptığı bölgelere askeri gemiler göndermesiyle müttefikler arasında bir çatışma riski ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Bir çatışma riski gören NATO ayrıştırıcı rolünü oynamak istedi. Biz başından beri bu inisiyatife olumlu baktık ve desteğimizi verdik. Tüm toplantılara katıldık ve Genel Sekreter ile sekreteryanını açıklamalarına destekleyici açıklamalar yaptık. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz."

"Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz"

Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin Türkiye'ye desteğini esirgediğini belirterek, "İdlib'de rejimin ve destekçilerinin saldırganlığını durdururken NATO'dan bir destek talebi olmuştu. Fakat üzülerek söylemek isterim ki müttefiklerin değişik gerekçelerle bu desteği Türkiye'den esirgediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bu konuda Türkiye'ye Polonya'dan destek geldiğini hatırlattı.

Görüşmede Afganistan'ın da masaya yatırıldığını aktaran Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri ve biz müttefikler, Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Afganistan'da tam anlamıyla istikrarı gördükten sonra, Afganlarla istişareler ederek, NATO içinde de samimi bir istişareden sonra karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Irak'taki sorunların da çözülmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek Türkiye'nin NATO müttefiklerinden terörle mücadele konusunda somut destek beklediğini söyledi.

Bazı NATO müttefiklerinin PKK/YPG'ye destek vermesinin açıkça uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Terörle mücadelemizde NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler. Bugün maalesef bazı müttefiklerimiz PKK/YPG terör örgütüne açıkça destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Terör listemizde olan örgütlerle bazı müttefiklerin angajmana girmesi kabul edilemez." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu siteminin üye ülkelere iletilmesi için Stoltenberg'e iletildiğini de vurguladı.

"Müttefiklerimizden hava savunma sistemi alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık"

NATO müttefiklerinin savunma sanayii ihtiyaçlarıyla ilgili konuları kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz müttefiklerimizden Patriot ya da başka bir hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 almak durumunda kaldık ve bunun NATO içinde de yarattığı hassasiyeti görüyorsunuz." diye konuştu.

Türkiye'nin bu ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu, NATO müttefiklerinin de bunu anlaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Sadece hava savunma sistemi ile ilgili değil diğer ihtiyaçlarında karşılanmasında müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor"

Basın toplantısı sonunda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin soruya cevap veren Çavuşoğlu, hukukun ve ahlakın gereği olarak herkesin Azerbaycan'a destek vermesi gerektiğini söyledi.

Konunun çözümüyle ilgili uluslararası örgütlerin de objektif olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası örgütler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Minsk Üçlüsü'nden Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk Üçlüsü daha aktif olmalı, sorunu çözmek için de somut adımlar atmalı." değerlendirmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kendi topraklarında bir mücadele verdiğini de vurgulayarak, "Herkesin haklının yanında olması gerekiyor. Güçlünün değil haklının yanında olması lazım. Bizim bu konuda tutumumuzu açık bir şekilde ifade ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi Azerbaycan'ın şu anda Türkiye'den herhangi bir destek talebi yok, ama olursa da çekinmeden vereceğimizi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz söyledik." dedi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuştu:... - Son Dakika

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