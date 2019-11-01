Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:32 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı."
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