Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz büyük bir oyunu bozduk. Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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