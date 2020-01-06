Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. 8.6 milyar dolar insani yardım yaptık." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
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