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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:36 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. 8.6 milyar dolar insani yardım yaptık." - ANKARA
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