Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz" "Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"

"Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı

Meteorolojiden İstanbul için sel uyarısı!

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İBB su baskınlarını önlemek için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor