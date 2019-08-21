Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"

4 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz" "Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz her zaman Avrupa Birliği'ne birlikte yürüyelim diyoruz"
"Yerel yönetimlerin birinci derecede sorumluluğu kendi şehirlerinde yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaktır"
Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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