Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:15 Kaynak: AA

Politika
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