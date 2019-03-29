Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile İkili İlişkilerimizin Her Geçen Gün Gelişmesinden...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Rusya ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Biz Rusya
ile ikili ilişkilerimizin her geçen gün gelişmesinden mutluyuz. Ekonomik ilişkilerden kültüre kadar her alanda ilişkilerimiz daha iyiye gidiyor. Çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:15 Kaynak: AA
1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak
Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin
Sigara İçerken Uykuya Dalınca, Çıkan Yangında Öldü