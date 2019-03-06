Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Yıllarca Müttefiklerimizden Almak İstedik ve...
24 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye
talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:52 Kaynak: AA
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı
Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek