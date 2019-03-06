Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Yıllarca Müttefiklerimizden Almak İstedik ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz Yıllarca Müttefiklerimizden Almak İstedik ve...

24 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz? Şu an NATO müttefikiysek ve dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:52 Kaynak: AA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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